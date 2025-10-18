En la mañana de este sábado, Cristian Andino visitó la Peatonal Sanjuanina, donde se reunió con vecinos y vecinas de distintos departamentos, manteniendo un contacto directo y cercano con la comunidad. Durante el recorrido, el candidato destacó la importancia de escuchar a la gente y construir políticas cara a cara, promoviendo un mensaje de unidad y esperanza.

Como parte de la jornada, Andino saludó especialmente a las madres que transitaban por el paseo céntrico, entregándoles un presente en reconocimiento a su dedicación y amor incondicional. En el marco de esta actividad, se encontró con la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, y con la candidata a segundo término, Laura Palma, a quienes entregó simbólicamente los mismos obsequios.

El gesto, realizado con respeto y cordialidad, simbolizó la vocación de diálogo que promueve Andino, representante del espacio Fuerza San Juan, y reflejó el compromiso compartido con el bienestar de la comunidad, más allá de las diferencias políticas.

“Más allá de las diferencias políticas, todos compartimos el compromiso de trabajar por el bienestar de los sanjuaninos. Hoy, en el Día de la Madre, quise reconocer a todas las mamás, porque son el corazón de nuestras familias y de nuestra provincia”, expresó el candidato.

La actividad forma parte del itinerario de recorridas provinciales que Cristian Andino realiza para acercarse a la ciudadanía, reafirmando su apuesta por una política federal, humana y profundamente sanjuanina.