El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Diego Santilli, tomó distancia de las declaraciones de su compañera de lista Karen Reichardt, quien había calificado de “enfermedad mental” al voto que elige al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. “Me parece desafortunada esa expresión. Yo no estoy de acuerdo”, expresó Santilli en diálogo con Radio Mitre, al ser consultado sobre la polémica.

Reichardt había hecho el comentario durante una entrevista con Jonatan Viale, donde aseguró que parte del electorado peronista tiene “un chip difícil de cambiar” y que “sigue votando a quienes no les mejoran la vida”. Sus palabras generaron fuertes críticas en redes sociales y dentro del propio espacio libertario.

Santilli buscó bajar la tensión y reorientar el foco de la campaña: “La gente quiere tener trabajo formal, seguridad y dejar atrás la inflación que nos devastó. Debemos hablar de soluciones, no de insultos”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el frente debe “dar un mensaje coherente y centrado en propuestas, no en descalificaciones hacia quienes piensan distinto”.

Durante su recorrida por distintos distritos bonaerenses, el candidato reiteró su preocupación por la inseguridad y destacó que “el 83% del delito se concentra en 25 municipios, además de Gran Mar del Plata y Gran Bahía Blanca”. Aseguró que es posible implementar una política pública efectiva si se priorizan esas zonas.

Santilli también señaló que la presión fiscal es otro de los grandes reclamos de los bonaerenses: “Las pymes, los comerciantes y los emprendedores nos dicen que ya no aguantan más los impuestos. La reforma fiscal es inminente”.

La controversia con Reichardt llega en un momento de intensa campaña electoral, en el que La Libertad Avanza busca capitalizar el desencanto de sectores del electorado con los partidos tradicionales. Santilli insistió en que el camino hacia el crecimiento político debe basarse en el diálogo, las propuestas y la gestión, no en los agravios.

“Es fundamental recuperar la confianza de la gente con ideas claras y respeto. No se trata de dividir, sino de construir”, concluyó, marcando su posición dentro del espacio libertario y dejando atrás la polémica generada por su compañera de lista.