El presidente Yamandú Orsi anunció este sábado que el Papa León XIV manifestó su intención de visitar Uruguay y, posiblemente, Argentina en 2026, retomando un viaje que no se concretó durante el pontificado de Francisco. Orsi señaló: “La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que suelen hacer los papas”.

El mandatario uruguayo regresó de Italia, donde mantuvo reuniones con el sumo pontífice, el presidente Sergio Mattarella, la primera ministra Giorgia Meloni, y participó del 80° aniversario de la FAO. Durante el encuentro con León XIV, abordaron temas relacionados con la educación católica en Uruguay, la reciente aprobación de la ley de eutanasia y el camino de diálogo entre la Iglesia y el Estado. Orsi destacó que hubo un “intercambio muy sincero de ideas y experiencias”.

En relación con el posible viaje a Argentina, Orsi señaló que se sumaría a la agenda internacional que León XIV comenzó a delinear desde su asunción. Desde el Vaticano también confirmaron que su primer desplazamiento fuera de Italia será a Medio Oriente (Turquía y Líbano), entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre, coincidiendo con el aniversario del histórico Concilio de Nicea.

La noticia generó expectativa en Uruguay y Argentina, dado que marcaría un hito en la región al recibir a un papa que inicia su pontificado con una agenda de viajes internacionales que prioriza la cercanía con la comunidad católica latinoamericana.