Una empresa dedicada a la atención al cliente y servicios de asistencia lanzó una búsqueda laboral para incorporar agentes de call center a su equipo. La convocatoria está dirigida a personas proactivas, con habilidades comunicativas y buena predisposición para el trabajo remoto o presencial.

Según se detalla en la oferta, se valora experiencia previa en atención al cliente y el dominio del inglés oral, aunque no son requisitos excluyentes. Además, se requiere disponibilidad horaria y una conexión a internet estable, condiciones fundamentales para el correcto desempeño en el puesto.

Publicidad

La empresa busca incorporar perfiles con orientación al servicio, capacidad para resolver consultas de manera eficiente y empatía en el trato con los clientes.

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico vacantes.leyvagroup@gmail.com, indicando en el asunto “Agente de Call Center”.

Publicidad

Esta propuesta representa una oportunidad ideal para quienes buscan desarrollarse en el ámbito de la atención al cliente, con posibilidades de crecimiento dentro de una compañía en expansión.