Una empresa del sector tecnológico se encuentra en la búsqueda de un desarrollador web con experiencia comprobable en programación y diseño de plataformas digitales. La propuesta está dirigida a profesionales con conocimientos sólidos en HTML, CSS, JavaScript y frameworks modernos, orientados a resultados y con capacidad para cumplir plazos de entrega.

El puesto ofrece la posibilidad de trabajar de manera 100% remota, lo que permite mayor flexibilidad y equilibrio entre la vida laboral y personal. Además, la empresa destaca que brinda oportunidades de crecimiento profesional dentro de un entorno de proyectos dinámicos y desafiantes, ideales para quienes buscan potenciar su carrera en el mundo del desarrollo.

Entre los requisitos se incluyen experiencia comprobable en desarrollo frontend y/o backend, dominio de tecnologías web actuales, responsabilidad en la gestión de tiempos y disponibilidad para trabajo remoto.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum vitae al correo vacantes.leyvagroup@gmail.com, indicando en el asunto “Desarrollador Web”.

Esta propuesta representa una excelente oportunidad para profesionales que deseen integrarse a un equipo en expansión, con la posibilidad de crecer dentro de un entorno tecnológico en constante evolución.