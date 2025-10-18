Durante un operativo de control de tránsito este jueves por la noche, en el kilómetro 18 de la ruta nacional 34, personal de Seguridad Vial detuvo un camión que trasladaba 166 tortugas de tierra dentro de cuatro bolsas de arpillera, además de diez aves, entre ellas nueve jilgueros cabecitas negras y un picotero de collar, escondidas entre cebollas.

El camión procedía de Santiago del Estero con destino final al Mercado Central de Tapiales, Buenos Aires, y el transporte de fauna silvestre fue calificado como ilegal bajo la Ley 22.421. Las autoridades estiman que los animales tienen un valor aproximado de 910 mil pesos.

El chofer, demorado en el operativo, quedó librado tras la detención, pero será sometido a audiencia imputativa la próxima semana. La causa está a cargo del fiscal de Cañada de Gómez, Franco Miatello, quien investiga la hipótesis de que los animales serían vendidos de manera clandestina.

Mientras tanto, los animales secuestrados fueron trasladados a la Dirección Provincial de Fauna, donde permanecen en cuarentena en Rosario antes de ser devueltos a su lugar de origen, en Santiago del Estero. El camión fue recuperado por la empresa de transporte para la que trabaja el chofer, sin registrar daños.

El operativo evidencia la persistente problemática del tráfico ilegal de fauna silvestre y refuerza la labor de los controles viales para proteger especies nativas y sancionar a quienes las comercializan de manera clandestina.