Este sábado, el Conte Grand invita a celebrar una tarde de picnic y feria para mamá
POR REDACCIÓN
Este sábado 18 de octubre, desde las 18 hasta las 22, el Centro Cultural Conte Grand será el escenario de una jornada especial bajo el nombre “Picnic con Mamá”, una propuesta gratuita pensada para celebrar el Día de la Madre con música, feria artesanal, comidas, bebidas y sorteos.
La actividad está diseñada para disfrutar al aire libre o en los espacios acondicionados de la nave principal. Contará con un sector techado para quienes prefieran el ambiente fresco y un área al aire libre sobre el tradicional balconcito de calle San Luis, donde se podrán compartir mates y meriendas en un entorno distendido.
El evento reunirá a emprendedores locales que exhibirán y pondrán a la venta sus productos, promoviendo la economía creativa y el talento sanjuanino. Además, se realizarán sorteos con premios gentileza de los propios artesanos y productores, en un gesto de participación comunitaria.
La jornada incluirá música en vivo, DJ y una feria gastronómica con múltiples opciones para compartir con familia y amigos. Desde la organización invitaron a los asistentes a llevar su mantita y mate, para disfrutar de un auténtico picnic urbano en el corazón de la ciudad.
Con un espíritu festivo y de encuentro, “Picnic con Mamá” se presenta como una oportunidad para rendir homenaje a las madres y disfrutar de una tarde distinta, combinando cultura, música y comunidad en uno de los espacios más emblemáticos de la Capital.