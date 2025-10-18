Este domingo 19 de octubre, Bolivia acudirá a las urnas para decidir quién será su próximo presidente en una segunda vuelta histórica. Por primera vez desde la reforma constitucional de 2009, que introdujo el balotaje, el país tendrá que definir al jefe de Estado en esta instancia debido a que ningún candidato alcanzó el porcentaje necesario en la primera vuelta.

La contienda electoral enfrenta a Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, quienes disputarán el cargo máximo del Poder Ejecutivo boliviano. Esta segunda ronda es inédita en la historia política nacional, ya que nunca antes se aplicó el mecanismo establecido en la Constitución.

Los ciudadanos bolivianos residentes en Argentina podrán participar de la votación utilizando la plataforma "Yo Participo" del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para conocer su lugar de votación. El acceso se realiza ingresando el número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento.

La votación se llevará a cabo en el Consulado de Bolivia en Buenos Aires y en los 13 viceconsulados distribuidos en el territorio argentino. Los electores deben figurar en el padrón electoral y presentarse con su documentación válida dentro del horario establecido para emitir su voto este domingo 19 de octubre.