Este sábado, Boca Juniors rindió homenaje a Miguel Ángel Russo, fallecido recientemente, en la previa del encuentro ante Belgrano por la 13° fecha del Torneo Clausura, en un acto cargado de emoción y recuerdos por parte de hinchas, jugadores y familiares del histórico director técnico.

El homenaje a Miguel Ángel Russo en La Bombonera. (Foto: Instagram @bocajrs)

El homenaje comenzó antes de la llegada al estadio: el micro del plantel fue ploteado con la imagen de Russo, mientras que las calles de La Boca se vieron adornadas con pasacalles que rezaban “Miguel siempre en nuestros corazones”. En las tribunas se desplegó una enorme bandera de La 12, además de otras más pequeñas, y una especialmente en el palco del presidente del club y amigo de Russo, Juan Román Riquelme, con el mensaje: “Siempre te recordaré con una sonrisa, amigo”.

El micro de Boca con la cara de Miguel Ángel Russo. (Foto: Redes sociales)

Durante la ceremonia, la pantalla gigante de La Bombonera proyectó un video con los grandes momentos de Russo en Boca. Posteriormente, se respetó un minuto de silencio con los dos equipos en cancha, y los jugadores lucieron brazaletes negros y una camiseta especial con la imagen de Russo besando la Copa Libertadores de 2007. En la mitad de cancha, el capitán Leandro Paredes y el DT Claudio Úbeda lanzaron una casaca al cielo atada a globos azules y amarillos, como símbolo de homenaje.

El delantero Miguel Merentiel, en la previa al duelo, expresó: “Miguel nos va a seguir guiando, nosotros tomamos esa fuerza, tenemos que tomar esas riendas de decir ‘acá estamos nosotros’, tenemos que ganar este partido, sabemos que quedamos arriba, tenemos que tomarlo con responsabilidad y seguir haciendo como venimos haciéndolo”.

Banderas en homenaje a Miguel Ángel Russo. (Foto: X @la12tuittera)

El acto reflejó la profunda huella que Russo dejó en el club y cómo Boca Juniors busca mantener viva su memoria a través de gestos emotivos y simbólicos que unieron a jugadores, hinchas y dirigentes.