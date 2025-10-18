La madrugada del miércoles, J.L., de 17 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson tras recibir un disparo en el pómulo en un episodio ocurrido en el B° Conjunto XIII, Chimbas. El adolescente fue intervenido quirúrgicamente y su estado continúa siendo delicado.

Según las primeras investigaciones y la declaración de la madre de la joven implicada, el arma era manipulada por una chica de 17 años, quien habría sacado el revólver de la cintura de su novio mayor de edad. Durante un juego imprudente, se le escapó un tiro que impactó en el joven J.L.

El arma pertenece al novio de la joven, Santiago Fernández (19), mayor de edad y presente en el domicilio, quien tras el disparo se retiró con el revólver, que hasta el momento no fue hallado. El hombre fue detenido y, en una audiencia reciente, el juez de Garantías Guillermo Adárvez le otorgó prisión domiciliaria, con un plazo de investigación de ocho meses, tras la solicitud de prisión preventiva de la fiscalía a cargo de Nicolás Schiattino y la ayudante Roxana Fernández.

La menor que manipuló el arma fue derivada al Juzgado de Menores, conforme al Código Procesal Penal, mientras la Justicia continúa reconstruyendo los hechos y determinando responsabilidades.