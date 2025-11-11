El romance que prometía terminar en el altar entre Cristian Castro y Mariela Sánchez se derrumbó con la velocidad de un trueno. A pocas semanas de la fecha pactada para su casamiento en México, el artista abandonó la casa que compartía con la empresaria y se mostró públicamente con otra mujer en medio de un escándalo mediático.

El quiebre de la relación se concretó cuando el "Gallito Feliz" dejó la vivienda hace cuatro días y se dirigió a la provincia de Mendoza. Fue allí donde el periodista Pochi de Gossipeame difundió las imágenes que confirmarían el final del compromiso, donde se lo ve al cantante caminando junto a una joven que no era su prometida. La nueva mujer en la vida de Cristian es una fanática a quien, según trascendió, había conocido días atrás en un encuentro con un club de fans en Carlos Paz.

El cimbronazo fue total para Mariela Sánchez, quien se enteró del desenlace y de las nuevas fotografías a través de la prensa. "Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video", le confesó Sánchez a la periodista, en un audio que reflejó su angustia.

La empresaria, que había incluso conseguido la bendición de Verónica Castro, la madre del artista, para la unión, se mostró conmocionada. "No me dan ganas de hablar. Fue mucho tiempo con Cristian y la verdad, estoy rota. Muy inesperado el desenlace", sentenció.

Ángel de Brito, en su programa, aportó más detalles sobre la fría forma en que se produjo la ruptura: "Por teléfono la dejó, después de su encuentro con esta fan que conoció en Córdoba". De esta manera, el soñado casamiento del 2 de febrero en la Basílica de Guadalupe quedó formalmente cancelado, y Cristian Castro ya pasó la página en tiempo récord.