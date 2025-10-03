A solo tres días de la detención de Morena Rial por no haber cumplido las condiciones impuestas por la Justicia para su excarcelación extraordinaria, se confirmó quién ha asumido la responsabilidad legal del menor. Se trata de Rocío Rial, hermana de Morena, quien quedó a cargo del pequeño Amadeo, el cual está próximo a cumplir un año este 6 de octubre.

La guarda de Amadeo fue otorgada a Rocío debido a la imposibilidad de la madre, detenida en el penal, y la ausencia de su padre, Matías Ogas. El letrado Martín Leiro detalló que Rocío tiene la guarda porque "el bebé no está con Morena en el penal". El objetivo es que la criatura "no puede quedar desamparada".

Publicidad

Tener la tutela de un menor implica asumir la responsabilidad legal de su cuidado, su representación, y la toma de todas las decisiones relacionadas con él, ya que los padres biológicos no pueden hacerlo en este momento. Las obligaciones de Rocío Rial como tutora incluyen:

Garantizar el cuidado diario del niño.

Representarlo legalmente en trámites, salud y educación.

Administrar sus bienes, en caso de que los tuviera.

Es fundamental destacar que la tutela no es equivalente a la patria potestad. La patria potestad continúa correspondiendo a los padres biológicos, a menos que sea retirada por una resolución judicial. En el caso de la tutela, esta se concede a la persona designada para asumir funciones de representación y cuidado bajo la supervisión de la Justicia.