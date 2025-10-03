El influencer del presidente Javier Milei, Iñaki Gutiérrez, visitó San Juan y se reunió con jóvenes libertarios locales en un encuentro que tuvo como eje la necesidad de sostener la "batalla cultural" impulsada por el espacio del presidente Javier Milei. El joven, encabezó el encuentro en el apart hotel Syrah, acompañado por los candidatos a diputados nacionales de LLA en San Juan, Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani.

El principal mensaje de Gutiérrez a los jóvenes se centró en la idea de que la militancia actual no es solo política o económica, sino fundamentalmente cultural: la defensa de las ideas de la libertad frente a lo que consideran un intento de retorno al pasado.

"Ya han sido gobierno, el Frente de Todos tuvo el apoyo del peronismo federal en todo el país y se recortó plata a las universidades, se le recortó como nunca a los jubilados, entonces es que hoy vayan a proponer esos proyectos al Congreso, lo único que se me ocurre a mí es que para tumbar el plan económico, porque si no lo hubiesen hecho cuando eran gobierno y se lo llevaron puestos", sentenció Gutiérrez.

Con esta argumentación, el referente de LLA buscó marcar la distancia con la oposición, especialmente el kirchnerismo, criticando la incoherencia entre sus propuestas actuales en el Congreso y lo actuado durante su gestión anterior. Para el sector libertario, el objetivo de la oposición al impulsar ciertos proyectos es desestabilizar la gestión de Milei.

La visita de Iñaki Gutiérrez se inscribe en la estrategia nacional de LLA de movilizar las bases militantes, particularmente a la juventud, que ha sido un pilar fundamental en la consolidación del espacio a nivel federal. El encuentro en San Juan sirvió como un llamado a redoblar esfuerzos en la difusión de las ideas liberales y a confrontar el discurso de la oposición en el ámbito social y digital.

El desafío de la "batalla cultural" planteada por el influencer se traduce en mantener activa la defensa del cambio de rumbo que, según LLA, está llevando adelante el Gobierno Nacional, y evitar que el descontento o las críticas logren mellar el apoyo, especialmente en un electorado joven que se siente interpelado por el nuevo panorama político.