Durante la emisión de LAM, el conductor Ángel de Brito reveló que una de las "angelitas" se alejará del ciclo en los próximos días. La noticia sorprendió a todos al aire e incluso "hubo lágrimas por la despedida". La compañera que dejará el programa tras recibir una nueva propuesta laboral es Marcela Feudale.

De Brito, quien estaba al tanto de la decisión "hace un tiempo largo", confirmó la partida de la locutora, dejando el estudio con solo nueve integrantes tras la reciente salida de Marixa Balli.

Publicidad

Ante la inminente salida de Feudale, Ángel de Brito aseguró: “Se va en unos días y le vamos a hacer la despedida que se merece”.

La noticia fue recibida con admiración por parte de sus colegas, especialmente por Yanina Latorre, quien comentó: “Qué pérdida. Es la más inteligente del grupo”. Además, la histórica trayectoria y el carisma de Feudale generaron una rápida reacción entre los seguidores en redes sociales, quienes manifestaron que su ausencia "marcará una diferencia dentro de la dinámica habitual del ciclo".

Publicidad

El conductor también tuvo palabras de profundo afecto y reconocimiento para su compañera, destacando su trayectoria y la amistad forjada. “Marcela es parte de la historia del programa y siempre tendrá las puertas abiertas”. Además, De Brito quiso agradecerle de todo corazón, asegurando: “Quiero agradecerte de todo corazón porque sos el tipo más generoso de todo el medio”.

La propia Marcela Feudale, visiblemente emocionada, compartió detalles de su nuevo rol profesional. La locutora fue convocada para conducir un ciclo de actualidad con humor en Radio 10. Este nuevo programa se emitirá en el mismo horario que LAM.

Publicidad

Feudale reveló el nombre de su nuevo proyecto: “El programa se llamará Feudalísima y empezará el 3 de noviembre”. Además de conducir, se sumará a escribir en el portal digital de la emisora.

Respecto a su visión para el ciclo, Feudale comentó que “La idea es abordar la realidad desde otro ángulo, con ironía y reflexión”. Su despedida marca un punto de inflexión en el panel de LAM, a la vez que abre un nuevo camino de oportunidades en la radio.