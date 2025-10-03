El regreso de uno de los reality shows más esperados por el público ya se está gestando. Durante la ceremonia de los Martín Fierro de la televisión, Santiago del Moro adelantó que Gran Hermano Generación Dorada volverá a la pantalla de Telefe en febrero de 2026.

Del Moro explicó previamente que la producción tiene planeado entregar "golden tickets" para invitar directamente a ciertos perfiles. Esto implica que, además de las personas que se inscriban, el reality podrá convocar figuras "a dedo".

La información sobre quiénes encabezan esta lista fue revelada por la periodista Marina Calabró durante su columna en el programa "Lape Club Social" (América).

Calabró contó que la persona que encabeza la lista de Santiago del Moro, como el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, a quien catalogó como "una reina de la televisión internacional".

Bozzo es una conductora peruana, recordada por su icónica frase: "que pase el desgraciado". La periodista agregó que la inclusión de Bozzo sería una especie de "fetiche de Del Moro", ya que el conductor "siempre le encantó y tuvo debilidad y devoción por ella".

En la misma línea, Calabró reveló el segundo nombre de esta lista: se trata de la actriz argentina Andrea Del Boca. Del Boca fue absuelta hace pocos días en el juicio por supuesta defraudación al Estado, y es considerada una de las favoritas para formar parte de la nueva edición de Gran Hermano.

Marina Calabró también había contado tiempo atrás que el famoso cantante y líder de la banda "Turf", Joaquín Levinton, estaría resonando en las mentes de la producción de Telefe.

Además, otras figuras como la actriz Andrea Rincón y la periodista Luciana Elbusto (quien estuvo envuelta en un escándalo esta semana por su cercanía a Diego Brancatelli y Cecilia Insinga durante los Martín Fierro), contaron si les gustaría o no ser parte del reality show.