Morena Rial fue trasladada a la Unidad 51, el penal de Magdalena, luego de quedar detenida por una causa de robo agravado y un presunto incumplimiento de las medidas procesales. Tras su ingreso, el 02 de octubre de 2025, se reveló el problema de salud que la joven atraviesa durante sus primeros días en prisión.

La información crucial sobre el estado de la mediática fue presentada inicialmente por su ex abogado, Miguel Ángel Pierri, quien explicó su apartamiento del caso. Pierri destacó el diagnóstico de la paciente: “La señorita Rial se encuentra afectada hace un tiempo por un cuadro de depresión significativo“.

El ex letrado detalló que el cuadro de depresión que padece Morena incluye “con nivel de frustración y algunos aspectos o trastornos en su personalidad”. Pierri, no obstante, sostuvo que con "un esmerado tratamiento profesional, le posibilitará superarlo”.

El diagnóstico fue confirmado por el nuevo abogado de Morena Rial, Martín Leiro, quien declaró estar "consternados por la situación que está viviendo Morena”. Leiro avaló el informe de su colega, declarando: “Avalo cien por ciento lo que dijo el doctor Pierri”.

Respecto al estado anímico actual de su clienta, Leiro fue claro: “Yo a Morena no la vi bien. No está bien. Está muy mal en el lugar”.

Frente a esta situación, Leiro ya ha tomado acciones legales. Explicó que pidió un recurso de reposición para revertir la situación y solicitó un arresto domiciliario por el tema de Amadeo. Además, el letrado pidió una evaluación psicológica y psiquiátrica para su defendida.

Martín Leiro también brindó detalles sobre las condiciones de detención de Morena en la cárcel de Magdalena. Según el abogado, la joven se encuentra “ubicada en el área de buzones del penal”, lo que implica una celda apartada del resto de los internos.

Las condiciones son extremadamente precarias. Leiro confirmó que Morena “No tiene absolutamente nada, solo la poca ropa que le hice llevar”.

Apenas llegó a la Unidad, la desesperación de Morena por su hijo, que pronto cumplirá un año de edad, se hizo evidente. Leiro reveló la conversación que tuvo con ella: “Ayer, apenas llegó a la Unidad, me llamó y me dijo ‘el domingo tráiganme a Amadeo’”.