El médico Maximiliano Babsia, acusado de mala praxis, será sentenciado este viernes a las 10 horas por el caso que causó la muerte de Julieta Viñales, de 18 años, tras una operación de amígdalas en febrero de 2020. La madre de la joven, Cyntia, convocó para las 9:30 horas a una manifestación frente a Tribunales para acompañar el pedido de justicia de la familia.

Cyntia expresó a DIARIO HUARPE que el silencio del médico durante las audiencias genera dudas sobre su versión de los hechos: “Ese silencio no es de una persona inocente. El que confía en su verdad responde lo que sea. Una vez más eligió callar porque sabe lo que hizo”, afirmó. La madre destacó que los alegatos de la fiscalía fueron contundentes y reafirmó la solicitud de una pena de cinco años por homicidio culposo, argumentando que se trató de una sucesión de errores médicos no reconocidos que derivaron en la muerte de Julieta.

Durante el juicio se evaluó la conducta del médico en el posoperatorio, el manejo de hemorragias y la atención brindada. La fiscalía sostuvo que Babsia actuó de manera negligente, mientras la defensa buscó minimizar la responsabilidad, limitando la posible condena a tres años. "Siempre siguen pensando en la parte profesional o personal del médico, nunca en que nosotros llevamos más de cinco años con un dolor enorme porque esto se podría haber evitado” comentó la madre.

El caso mantiene en vilo a muchos allegados de la joven y su familia, es por eso que realizarán una convocatoria e invitaron a participar frente a Tribunales antes del fallo a familiares y amigos. “Hemos hecho todo para que se conozca la verdad. Esperamos que se haga justicia y que se castigue por lo que hizo por Julieta”, expresó Cyntia, considerando la espera de más de cinco años desde el fallecimiento de la joven.

Cintia remarcó que el juez tiene en sus manos la decisión final, confiando en que la evidencia presentada, sumada a los testimonios médicos, permita obtener un veredicto favorable: “Esperamos que se haga justicia. Las declaraciones de los profesionales fueron contundentes”, concluyó.