Con la llegada del calor y la proximidad de la temporada de verano, los sanjuaninos comienzan a preparar sus piletas para disfrutar de los días de altas temperaturas. La etapa inicial, es decir, la “puesta a punto”, es clave para que el agua quede en condiciones seguras y limpias. Pero la gran pregunta es: ¿cuánto cuesta arrancar la temporada con la pileta lista?

En diálogo con DIARIO HUARPE, Pablo Martínez, referente de Piscinas Master, una empresa con amplia trayectoria en la provincia, detalló que los costos de la limpieza profunda oscilan entre $100.000 y $160.000, un rango que depende de distintas variables.

“El precio final se ajusta al tamaño de la piscina, al nivel de suciedad que tenga y al material, si es de fibra o no. Pero en general, los valores están bastante parejos a los del año pasado”, explicó Martínez.

¿Qué incluye la puesta a punto?

El trabajo comienza con el vaciado completo de la pileta y una limpieza con ácido, que permite dejar el vaso en condiciones de “cero kilómetro” antes de volver a llenarlo. El servicio incluye todos los insumos y garantiza que la piscina quede lista para usarse de inmediato.

Martínez aclaró que, pese al contexto inflacionario, los precios del servicio se mantuvieron estables en comparación con la temporada anterior. “Creo que está más o menos en el mismo nivel. Lo que sí aumentaron fueron algunos insumos, pero la mano de obra sigue igual”, señaló.

Hay que determinar el estado de la pileta para ver si también deben realizarle otros servicios como la pintura.

Mantenimiento anual: la clave para ahorrar

Martínez remarcó que la mejor forma de evitar gastos mayores es el mantenimiento durante todo el año. Aunque la temporada fuerte va de diciembre a marzo, la empresa trabaja todo el año y recomienda ver la pileta como “otro ambiente de la casa”.

“Si cuidás la pintura o la limpieza de tu habitación, la pileta es lo mismo. Cuando se la descuida durante meses, con el viento Zonda y las lluvias, la mugre se acumula y después cuesta mucho más sacarla”, explicó.

Mantener la piscina limpia durante el año no solo ahorra esfuerzo y dinero, sino que también reduce el consumo de agua, ya que evita tener que vaciarla constantemente. Además, protege la pintura y mejora la estética del hogar: una pileta cristalina, incluso en invierno, puede ser un atractivo visual con solo agregar iluminación.

En una provincia donde el cuidado del agua es fundamental, la limpieza constante cobra aún más valor. “Cuando se deja la piscina con agua verde o sucia, se arruina la pintura y después hay que gastar más en reparaciones”, detalló el especialista.

Martínez resaltó que cada vez más clientes adoptan esta conciencia: mantener la pileta todo el año no solo garantiza que esté lista para usarse en cualquier momento, sino que resulta la estrategia más eficiente y económica a largo plazo.