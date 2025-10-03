El espectáculo argentino lleva unos años marcado por todo lo que concierne a La China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara. Sin embargo, en la vida de la actriz, se ha revelado una importante novedad: la pareja estaría esperando un bebé.

Pitty La Numeróloga fue la encargada de confirmar la situación, exponiendo que La China Suárez se encuentra en la dulce espera, es decir, que está embarazada. Con mucha firmeza, la especialista en números aseveró: “Para mí está embarazada, yo lo dije acá cuando estaba en mi tratamiento”. Además, añadió que, si no está embarazada en este momento, “pegan el palo, va a estarlo en cualquier momento”.

Publicidad

La numeróloga afirmó su predicción durante su paso por el programa Mujeres Argentinas. Pitty reveló que sus cálculos indican que el embarazo es inminente o ya se está gestando: “La primavera, no importa que ella esté en otro continente, en otra parte del mundo, ella va a estar embarazada”.

La explicación se basa en una coincidencia numérica entre la pareja: “porque tiene un 3 y él tiene un 3. Entonces los 3 son los hijos”.

Publicidad

Actualmente, La China Suárez se encuentra “viviendo con Icardi días maravillosos”. Ella logró formar una familia ensamblada tras concretar la mudanza de su hija Rufina Cabré. De confirmarse la noticia, este sería el cuarto hijo para la actriz y el tercero para el futbolista Mauro Icardi.

Pitty La Numeróloga sentenció que el impacto de este suceso será inmenso. La felicidad será el sentimiento que “más plagado estará durante este momento”, que, sin dudas, “será el más importante de su romance”. Además, la especialista concluyó que este embarazo no solo vendrá para La China Suárez, sino “para mucha gente del medio, que todos van a estar muy contentos”, pues un bebé “es una bendición, es una llegada”.