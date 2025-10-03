La pareja integrada por Oriana Sabatini y Paulo Dybala está viviendo un presente de felicidad plena mientras esperan a su primera hija, cuyo nacimiento está previsto para marzo de 2026. En una reciente entrevista, reveló que la elección del nombre es un tema central en la casa y explicó el impensado origen detrás de su elección.

La cantante confesó que ya tiene decidido cuál quiere que sea el nombre, aunque todavía intenta que Dybala lo acepte. Oriana explicó que su elección proviene de una lista que venía armando "medio de toda la vida", donde guardaba los nombres que le gustaban.

La artista afirmó que, cuando supo que el bebé sería una niña, "medio que lo sentí" y que el nombre elegido "se tiene que llamar así". No obstante, admitió que el consenso con su esposo aún no está asegurado, por lo que está "tratando de convencer a Paulo". Oriana fue más allá, bromeando que, básicamente, lo está "obligando a que le guste”.

Pese a la presión sobre el futbolista, Oriana mantiene el nombre en secreto porque quiere que sea una sorpresa. La única pista que dio fue que “Es una referencia a un personaje”.

Anteriormente, en el programa LAM (América TV), Oriana había dejado algunas pistas sobre el tipo de nombre que busca. Le gustan los nombres que sean "lo más original posible, pero que no sea rarísimo". Busca que el nombre "tenga su originalidad" pero que "no suene a algo tan desconocido”.

En esa misma línea, la cantante descartó nombres que le parecían demasiado complejos. Confesó que, si bien la elección es una referencia a un personaje, nombres como “Hermione me parecía como un poco mucho”.