Después del fuerte cruce mediático entre Ángel de Brito y Fernanda Iglesias, en el cual la periodista lo acusó públicamente de haberla dejado sin trabajo, el conductor de LAM decidió responder de manera contundente. De Brito publicó en redes sociales los chats privados que intercambiaron antes de que Iglesias se alejara definitivamente del programa de América, y la catalogó de "mentirosa serial".

Con esta exposición, De Brito buscó dejar en claro que la salida de Iglesias no se debió a un conflicto personal ni a una maniobra en su contra, sino que fue una decisión propia de la periodista.

Los mensajes revelados muestran cómo Fernanda Iglesias le explicó a De Brito su decisión de no asistir a la última grabación del ciclo. En el chat, Iglesias escribió: "Hola, no fui ayer porque me llamó Lucas y me dijo que igual me iban a pagar diciembre si no iba". Además, detalló: "Me dijo que te iba a avisar a vos".

La periodista argumentó su ausencia indicando que no le había dado ganas de ir porque no quería "caretearla con que estaba feliz" y "menos con que me hagan una despedida". A pesar de su decisión, la panelista cerró ese mensaje inicial de manera afectuosa: "Te quiero y te voy a extrañar".

Ante la explicación, la respuesta de Ángel de Brito fue tajante, reprochándole la vía de comunicación utilizada. El conductor le preguntó: "¿No te parece que me tendrías que haber escrito a mí antes que a Yanina, hablar en Instagram o con Carmen?".

Iglesias, por su parte, reconoció su error, disculpándose y explicando su estado emocional: "Sí, tendría que haberlo hecho. Estaba abrumada y no lo pensé. Perdón".

La conversación continuó manteniendo un tono afectuoso, donde Iglesias reiteró su aprecio y admiración por el conductor: "Te quiero mucho y te admiro, lo sabés, pero no podía seguir". De Brito le respondió afirmando el apoyo que siempre le brindó: "Sabés que siempre te quise, aposté y confié en vos". El intercambio finalizó con un mensaje de gratitud de parte de Fernanda por no poder continuar en el ciclo.