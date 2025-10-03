Se acercan cambios significativos en los canales de televisión y la figura de Laurita Fernández no es la excepción. La conductora confirmó que no continuará al frente de Bienvenidos a ganar, ciclo que se emite por El Nueve.

La propia Fernández se refirió a esta decisión como un drama que está enfrentando. Al respecto, la conductora expresó la necesidad de tomar distancia temporal de la pantalla chica: “Hay que saber cuándo hacer una pausa”.

Laurita Fernández, quien dio a conocer la noticia en el programa Intrusos, detalló sus planes a corto plazo. La animadora confirmó que “Termino a fin de año y me voy a la temporada”. Por lo tanto, durante el verano se dedicará a hacer temporada de teatro.

Respecto a su futuro en la pantalla chica, Fernández admitió que no sabe cómo continuará su vida en la televisión. En la misma entrevista, aseguró: “No tengo ningún destino en televisión confirmado”. Por lo pronto, la conductora analizará las propuestas que le lleguen una vez finalizada su temporada teatral.

Este anuncio de cambio se da en una semana compleja para las figuras de la televisión, ya que también se confirmó que el ciclo Los 8 escalones, conducido por Pampita en El Trece, tampoco continuará.