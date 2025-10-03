El triunfo de River Plate sobre Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina, con un gol de Maximiliano Salas, no solo significó el pase del Millonario a semifinales. También provocó un efecto inesperado en Boca Juniors: el alivio de que su clásico rival mantenga vivas las chances de liberar un cupo para la próxima Copa Libertadores.

En el análisis de la dirigencia y los hinchas del Xeneize, una eventual consagración de River en la Copa Argentina sería clave. Esto le permitiría a Boca beneficiarse de un cupo extra para el torneo continental, ya que el reglamento establece que el campeón del certamen federal obtiene un boleto directo. De ese modo, el equipo de Miguel Ángel Russo quedaría mejor posicionado para ingresar a la Libertadores 2026, aun cuando hoy marcha cuarto en la Tabla Anual con 47 puntos.

Actualmente, Rosario Central lidera la carrera con 50 puntos, seguido por River con 49 y Argentinos Juniors con 47. Boca, con la misma cantidad que el Bicho, ocupa la cuarta plaza por diferencia de gol. El reglamento estipula que los tres primeros equipos de esta tabla, sumados a los campeones del Apertura, Clausura y Copa Argentina, serán los representantes argentinos en el máximo torneo continental.

Platense, ganador del Apertura, ya aseguró su lugar como “Argentina 1”. El campeón del Clausura ocupará el lugar de “Argentina 2”. El ganador de la Copa Argentina será “Argentina 3”. Los demás lugares se completarán con la Tabla Anual, aunque si un mismo club obtiene más de un título, se liberará un cupo extra. En este sentido, desde Boca miran con atención la campaña de River, ya que un eventual título del Millonario en la Copa Argentina abriría la puerta para que el Xeneize acceda sin depender solo de la diferencia de gol frente a Argentinos Juniors.

El reglamento también contempla la chance de sumar dos plazas adicionales si los equipos argentinos aún en competencia internacional levantan un trofeo. Racing pelea por la Libertadores y Lanús por la Sudamericana. De cumplirse alguna de esas hipótesis, Boca tendría más margen para soñar con el pase directo a la Copa.

Así, mientras el clásico rival celebra su clasificación a semifinales, Boca observa con expectativa cómo el resultado le allana el camino hacia su principal objetivo de la temporada: volver a la Copa Libertadores tras una eliminación dolorosa en el repechaje de este año frente a Alianza Lima.