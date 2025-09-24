Natalia Bretillot emitió un comunicado público para aclarar la secuencia de eventos ocurridos el pasado domingo, luego de que se difundiera información, basada en datos aportados por la Policía, que señalaba que tres menores de edad habían matado a un perro de raza ovejero con un rifle de aire comprimido.

Bretillot explicó que, a raíz de la difusión de la noticia, ella y su familia han sido objeto de numerosos insultos y amenazas, incluso con la publicación de sus datos personales, la dirección de su casa, y datos de su familia. Por ello, busca dejar en claro lo que "realmente pasó", ya que considera que hubo mucha desinformación.

La mujer ofreció disculpas públicas, pero insistió en que los hechos no se desarrollaron como fueron reportados. Según su relato, los perros del vecino (ovejeros alemanes) han entrado a su propiedad "en varias ocasiones" debido a que su dueño no los controla. Esta situación ya había generado tragedias, pues el año anterior, esos mismos animales mataron a tres mascotas de la familia Bretillot, un hecho por el cual el dueño había sido notificado muchas veces sin tomar medidas.

El pasado domingo, la situación se repitió cuando tres ovejeros atacaron a su Golden Retriever, un perro de un año de edad. Bretillot destacó el carácter dócil de la raza Golden, señalando que los perros atacantes lo estaban matando "frente a tres chicos de 15 años".

Frente al ataque, los menores intentaron primero defender a su mascota con "agua fría y gritos". Posteriormente, tomaron la decisión de "espantarlos con un aire comprimido". Bretillot enfatizó que la muerte del ovejero fue resultado de "la pelea, las heridas y el balín", y que no fue intencional. Ella argumenta que matar al perro no pudo haber sido intencional, ya que su propio Golden estaba en medio del altercado y también podría haber resultado herido.

En su defensa de los adolescentes, Bretillot señaló que, al ser jóvenes de 15 años, "no tienen las mismas herramientas intelectuales que un adulto" y tomaron la decisión que les pareció apropiada para salvar a su mascota. Afirmó que cualquier persona que vea a su mascota siendo atacada mortalmente, "y teniendo en cuenta que esos mismos animales ya mataron 3 mascotas más, va a intentar salvar al perro de uno como sea".

Para contar la "historia completa" y evitar la distorsión, Bretillot añadió que aproximadamente 40 minutos después de la pelea, el dueño de los perros atacantes apareció en su propiedad sin permiso, portando un arma calibre .45 (cabe mencionar que la policía, tras un allanamiento, secuestró una pistola Glock 9mm que el dueño, Diego De la Torre, entregó voluntariamente). Este hombre amenazó a los chicos y al Golden, apuntándoles al pecho con frases como “¿querés que lo mate también?”.

Natalia Bretillot también aclaró que ni ella ni su hermano, Arturo Bretillot (quien fue señalado en el informe policial como el padre que entregó el rifle de aire comprimido), estaban presentes en el momento del incidente, ya que se encontraban en Mendoza.

Concluyó su descargo reiterando que "Lo único que pasó fue que los menores que estaban en casa, defendieron a nuestra mascota de un ataque, la cual no me cabe dudas que iba a terminar muerta". Solicitó que se ponga fin al odio y las amenazas, ya que la situación está afectando profundamente a menores de edad. Afirmó categóricamente: "No somos asesinos de perros, ni en esta ocasión ni en ninguna".