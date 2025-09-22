Un confuso y lamentable incidente se produjo en Santa Lucía cuando tres menores de edad mataron a un perro de un escopetazo. El dueño del animal, que fue a reclamar a los jóvenes, terminó detenido en la Comisaría 5ª por “amenazas con arma de fuego” tras un allanamiento en su domicilio.

El hecho se desencadenó en la calle 12 de Octubre e Hipólito Yrigoyen, cuando vecinos alertaron al 911 sobre disparos en la zona. Personal de la Comisaría 5ª se hizo presente en el lugar y se entrevistó con Diego De la Torre, de 49 años, quien denunció que sus vecinos, tres menores, habían matado a su perro con un rifle.

La Policía centró la investigación en los jóvenes, de entre 15 y 16 años. Según los datos aportados por los vecinos a la Policía, indicaron que los tres habrían disparado al perro con un rifle de aire comprimido, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

La pistola 9 milímetros marca Glock con la que habría amenazado a los menores Diego de la Torre

Sin embargo, el lamentable episodio dio un giro inesperado cuando uno de los menores, acusó a De la Torre de haberlo amenazado con un arma de fuego, apuntando directamente a su pecho. Inmediatamente, se dio intervención al ayudante fiscal Mauricio Flores y a la doctora Pringles, quienes ordenaron un allanamiento en la vivienda de De la Torre para secuestrar el arma.

Al enterarse de la orden judicial, el hombre entregó voluntariamente una pistola Glock 9 mm. Paralelamente, el Juzgado de Menores, a cargo del juez Jorge Toro, ordenó un allanamiento en el domicilio de uno de los menores, para confiscar el rifle utilizado en el ataque al perro.

El padre del adolescente, Arturo Bretillot, entregó voluntariamente el arma, que resultó ser un rifle de aire comprimido marca Spica 5.5.

Mientras se iniciaron las actuaciones investigativas sobre los menores por la muerte del perro, bajo la supervisión del Juzgado de Menores, Diego De la Torre quedó detenido en la Comisaría 5ª por el delito de "amenazas con arma de fuego".