Algunos vecinos del barrio La Fraternidad, en Chimbas, denunciaron que en las últimas semanas están siendo víctimas de ataques a pedradas en los frentes de sus viviendas por un grupo de jóvenes, donde algunos son menores. Pese a las denuncias realizadas y las constantes llamadas a 911, los damnificados no obtienen respuestas e incluso cuando un patrullero llega hasta el lugar, también es vandalizado.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el hermano de una de las vecinas que prefirió no identificarse por miedo a las represalias, contó que desde ya hace un tiempo están sufriendo las consecuencias de las nuevas personas que viven en el lugar. “Antes, frente al barrio había un terreno baldío que fue ocupado con personas de todo tipo, menos de la buena. Ellos son los que todos los días atacan el frente de la casa de mi hermana y de sus vecinos”, dijo el hombre.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Según el relato del hombre, todo comenzó cuando su hermana le puso las quejas por una situación a la madre de uno de los jóvenes involucrados. “Desde este momento comenzaron los ataques en cualquier momento del día. Es gente que no entiende hablando bien. Mi hermana ya no puede salir tranquila de su propia casa por miedo. Hace unos días uno de mis sobrinos fue a comprar y casi recibió una piedra en la cabeza que podría haberle causado una herida gravísima”, explicó.

Los vecinos de la casa lindera de la víctima, también sufren las consecuencias, ya que no solo son atacados a piedrazos, sino también en una de las viviendas entraron a robar. “Hay una casa que estuvo un tiempo deshabitada, pero con pertenencias adentro, ahí lograron entrar y llevarse algunas cosas. En la casa de mi hermana quisieron hacer lo mismo, reventaron la puerta, pero afortunadamente no pudieron porque se trabó. Hace pocos días pudo cambiarla”, destacó el denunciante.

Finalmente aseguró que incluso los patrulleros son atacados por este grupo de personas. “Cuando los llamamos o no vienen y cuando vienen también son atacados. Dicen que no pueden hacer nada pese a que están identificados. Necesitamos que esto termine, no se puede vivir de esta manera. Mi hermana tiene tres hijos y no se anima a hacer la denuncia con su abogado por miedo a que todo se torne peor”, concluyó el hombre.