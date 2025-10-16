El futuro judicial de Morena Rial atraviesa horas decisivas. La Justicia aún debe definir si le otorga la prisión domiciliaria, mientras se espera el resultado del informe socioambiental realizado en la vivienda donde permanecería bajo arresto.

Lejos de la imagen de una casa lujosa, el inmueble donde se espera que Rial cumpla su arresto funciona como una pensión con espacios comunes y compartida con otras personas, ubicada en un barrio residencial de San Justo. Por ello, se cree que la vivienda es "una suerte de pensión".

Desde el programa DDM de América TV mostraron imágenes exclusivas del interior del lugar. Los panelistas indicaron que “el socioambiental que se está haciendo ahora es el de verdad”, haciendo referencia a que un informe anterior había sido descartado por la jueza.

La propiedad está ubicada junto a la vivienda de Evelyn, una amiga cercana de Morena. El inmueble fue remodelado y amueblado con apoyo de Jorge Rial, quien habría aportado un sillón.

Se señaló que Morena fue quien eligió este lugar en San Justo, ya que antes vivía con Rocío (Rial). Además, se indicó que en el nuevo sitio habría poca luz.

Fuentes judiciales confirmaron que la vivienda cumple con los requisitos básicos para la prisión domiciliaria. Sin embargo, el fiscal Patricio Ferrari pidió una prórroga de 15 días para definir la situación. Hasta que se resuelva la prórroga, Morena Rial deberá esperar para saber si finalmente podrá cumplir su arresto en esta modesta pensión convertida en su posible refugio judicial.