Valentina Cervantes, figura actual de MasterChef Celebrity, generó gran repercusión en redes sociales al compartir una imagen familiar que mostró un sorprendente parecido entre ella y su madre.

En la tierna foto, el hijo de Valentina, Benjamín, aparece en brazos de su abuela materna. Lo que captó la atención de los seguidores fue la similitud física y de gestos entre madre e hija, quienes parecen "dos gotas de agua".

La publicación, compartida por la pareja del futbolista Enzo Fernández, incluyó la frase “Llegó mamá”, detalle que convirtió el instante cotidiano en viral. Para Valentina, este momento trasciende la simple foto, pues trae consigo raíces, recuerdos y vínculos profundos. En el pasado, la modelo había hecho referencia a la separación de sus padres y a cómo ese episodio había marcado su vida y la de sus hermanos.