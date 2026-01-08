Una mujer fue detenida por la policía bonaerense acusada de drogabiliar a personas mayores a su cuidado para robarles dinero y objetos de valor. La causa se inició tras la denuncia de una familia que notó comportamientos extraños y faltantes de dinero y pertenencias en un adulto mayor al que la sospechosa asistía supuestamente como cuidadora.

El caso se conoció cuando los familiares de la víctima advirtieron que, tras cada visita de la presunta cuidadora, el hombre mostraba somnolencia, desorientación y faltantes de dinero. Alertados por estas irregularidades, decidieron realizar una denuncia formal ante la policía.

Una pista clave para su detención fue la revisión de cámaras de seguridad de la zona, que permitió ver claramente la presencia de la mujer en momentos coincidentes con los hechos denunciados. Ese material fue fundamental para la investigación y la posterior orden de detención.

Con la evidencia recabada, los agentes policiales lograron localizar y detener a la sospechosa en la provincia de Buenos Aires. La mujer quedó a disposición de la Justicia y fue imputada por robo agravado por abuso de confianza y administración fraudulenta, entre otros delitos vinculados.

Las autoridades recordaron la importancia de verificar los antecedentes y referencias de quienes brindan cuidado a personas mayores, así como instalar medidas de seguridad en el hogar, como cámaras o alertas confiables para evitar este tipo de hechos. Asimismo, recomendaron a los familiares estar atentos a cambios de conducta o signos de somnolencia inexplicables en adultos mayores, que podrían indicar manipulación con drogas u otros ilícitos.