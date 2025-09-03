La aplicación de transporte DiDi, que llegó a la provincia a mediados de mayo, ha dado un paso más en su expansión al incorporar la modalidad de viajes en moto. Esta nueva opción se suma a los tradicionales viajes en auto, ofreciendo una alternativa más económica para los usuarios sanjuaninos.

La llegada de DiDi al mercado local, poco después de Uber, generó polémica y reclamos del sector de taxis y remises, quienes históricamente han exigido que los conductores de estas plataformas sean encuadrados en la ley y cumplan con los mismos requisitos que ellos. En este contexto, la nueva Ley de Tránsito se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados, a la espera de ser estudiada y tratada por los legisladores.

DiDi se presenta con una propuesta atractiva, combinando beneficios tanto para pasajeros como para conductores. Los usuarios pueden acceder a descuentos de hasta un 99% en su primer viaje y disfrutar de promociones diarias desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas. Por su parte, quienes se registren como conductores tienen la posibilidad de obtener ingresos atractivos.