El Ministerio de Educación de San Juan, a través de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, está llevando adelante la Prueba de Fluidez Lectora 2025, que alcanza a 11.500 alumnos de segundo grado de 308 escuelas de gestión estatal y privada. Esta acción forma parte del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, que busca fortalecer la comprensión lectora desde los primeros años de escolaridad.

La evaluación comenzó el lunes 20 y se extenderá hasta el 24 de octubre, con el objetivo de conocer el nivel de desarrollo lector de los estudiantes a partir de parámetros como rapidez, precisión y ritmo de lectura.

Para la aplicación de la prueba, se capacitó a 408 docentes aplicadores, que no son los maestros de grado, sino profesores de otras áreas de la misma escuela especialmente formados para esta función. Cada evaluación se realiza de manera individual, en un espacio distinto al aula habitual, con el fin de garantizar un entorno tranquilo y sin interrupciones.

“La lectura es la puerta de entrada a todos los aprendizajes. Con esta prueba buscamos conocer cómo leen nuestros alumnos para acompañar mejor sus trayectorias y fortalecer la enseñanza desde el aula”, expresó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Cada estudiante completa la prueba en tres etapas: lectura de palabras comunes, lectura de pseudopalabras (que requieren decodificación sin reconocimiento previo) y lectura de un texto breve. Cada instancia tiene una duración de 62 segundos y es grabada a través de un dispositivo móvil con una aplicación diseñada específicamente para este operativo. Una vez iniciada, la grabación no puede detenerse ni reiniciarse.

Finalizada la prueba, los audios de los 11.500 alumnos serán cargados en la plataforma digital para su análisis por un equipo de correctores especializados. Además, el 30% de los registros será auditado para garantizar la precisión de los resultados.

Los datos obtenidos permitirán visualizar el desempeño lector de manera nominal y agregada, por escuela, departamento y estudiante, aportando información clave para la toma de decisiones pedagógicas.

Fuentes destacó que el compromiso de docentes y familias es clave, y solicitó que los estudiantes asistan esos días, ya que cada evaluación permite avanzar hacia una educación más equitativa y de mayor calidad.

Se recuerda que la Prueba de Fluidez Lectora no tiene calificación escolar, ya que su finalidad es diagnóstica y formativa, orientada a mejorar las prácticas de enseñanza y acompañar el proceso lector de los alumnos de toda la provincia.