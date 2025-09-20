Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), será representado por el defensor oficial Hernán Silva en la causa por presuntos sobornos en la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina. La decisión se produce tras la renuncia de sus abogados particulares, lo que dejó a Spagnuolo sin asistencia letrada durante varios días, generando especulaciones sobre su estrategia en el proceso judicial.

El caso que investiga el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi está centrado en las irregularidades relacionadas con la compra de medicamentos por parte de la Andis, donde se presume que se pagaron sobornos a cambio de contrataciones con la droguería Suizo Argentina. Uno de los aspectos más controvertidos del caso es que Spagnuolo habría borrado información de su teléfono celular antes de entregarlo a la Justicia, un dato que ha aumentado las sospechas de encubrimiento.

Renuncia de los abogados y la designación del defensor oficial

La renuncia de los abogados de Spagnuolo fue presentada la semana pasada, alegando "motivos personales". Esta renuncia se produjo en un contexto de incertidumbre, en el que se especulaba sobre la posibilidad de que el ex funcionario se acogiera a la figura de "imputado colaborador" o "arrepentido", lo que podría haberle permitido obtener beneficios procesales a cambio de brindar información relevante sobre la trama de corrupción.

Con la designación de Hernán Silva como defensor oficial, Spagnuolo parece haber tomado un giro inesperado en su defensa. Silva, quien se encuentra de turno con las denuncias ingresadas en agosto, será el encargado de representarlo en el marco de una causa que sigue avanzando con el foco puesto en las presuntas irregularidades en el proceso de compra de medicamentos a través de la Andis.

Los rumores sobre la colaboración con la Justicia

El cambio en la representación legal de Spagnuolo también pone en suspenso las versiones sobre su posible colaboración con la Justicia. Aunque se había especulado mucho sobre su voluntad de convertirse en "arrepentido" para colaborar con los fiscales, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente ninguna decisión en ese sentido.

Los abogados que dejaron la defensa de Spagnuolo habían solicitado más tiempo para responder a un planteo nulo en el caso, lo que indicaba que aún había dudas sobre la estrategia de defensa del ex funcionario. La aparición de un defensor oficial podría marcar un cambio de enfoque en la manera en que se gestionará el caso.

La implicancia de las declaraciones de Fernando Cerimedo

La causa tomó un giro aún más relevante cuando Fernando Cerimedo, ex funcionario de la Andis, declaró en la Justicia que el presidente Javier Milei estaba al tanto de los presuntos actos de corrupción vinculados a la compra de medicamentos. Aunque el mandatario negó las acusaciones, señalando que los audios vinculados a la causa eran simplemente "chismes de peluquería e inteligencia artificial", las declaraciones de Cerimedo alimentaron aún más la polémica en torno a la causa.

El juicio continúa su curso bajo la supervisión del juez Casanello y con la fiscalía de Picardi, y se espera que se continúen produciendo nuevos avances en los próximos días, mientras la atención se mantiene en la posibilidad de que Spagnuolo decida colaborar con la Justicia.

Un caso que sigue siendo foco de atención pública

El caso de las coimas en la ANDIS sigue siendo uno de los más mediáticos en el ámbito judicial. Además de las repercusiones políticas, la trama de sobornos, la compra de medicamentos y las declaraciones de los involucrados están generando una enorme expectativa sobre los resultados de la investigación. La figura de Spagnuolo sigue siendo clave en el desarrollo de esta causa, que podría tener implicancias profundas dentro del gobierno y en la imagen pública del presidente Javier Milei.



