Director argentino de videoclip ternado para premios Grammy celebró esa nominación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director de "Vivir los colores", un videoclip de Todo Aparenta Normal que fue nominado a los Latin Grammy Awards 2019, afirmó hoy que esa terna "es un sueño hecho realidad" y añadió que esperan ganar ese premio. El trabajo dirigido por Mariano Dawidson y producido por Eric Dawidson, al que puede accederse en https://www.youtube.com/watch?v=4E2eoe903fk, cuenta la historia de un adolescente que está en un proceso de deconstrucción de su identidad de género. "Vivir los colores" quedó nominado en la categoría mejor video musical versión corta de los Latin Grammy 2019 se realizará el jueves 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El videoclip, que de acuerdo a su director "habla del hecho de amarnos de formas distintas", compite en una categoría signada este año por afrontar temas sociales y quedó ternado junto con un proyecto brasilero, uno español y otro portorriqueño. En declaraciones formuladas a Télam, Mariano dijo que el video "parece destacar entre su competencia por la incorporación del triángulo amoroso como temática general a simple vista" pero aclaró que "sin embargo, no todo se reduce a esa noción, ya que la idea principal del video es la (de) construcción del concepto tradicional del amor en sí". "La particularidad del video es una historia de amor que no se encuentra dentro de los estándares tradicionales", remarcó el cineasta y apuntó que "en un principio aparenta ser un drama juvenil, un padre y un hijo que tienen una discusión, y el chico piensa que la novia le está siendo infiel con su mejor amigo". Aclaró que "uno luego se da cuenta de que no era así, sino que son tres personas que están enamoradas y ellos lo viven con total naturalidad" y analizó que "es una temática supera actual, vista desde un lado muy romántico, no naif pero sí desde el amor". Dawidson consideró que "está buenísimo que este video esté en los Latin Grammy por el discurso que está generando, que hace que podamos hablar de otras maneras de relacionarnos sin prejuicios y desde el amor". Según el director es “importante generar discursos y contar historias que hablen al respecto, más allá de las preferencias sexuales”. Realizado en Buenos Aires y estrenado en abril de este año, el videoclip forma hoy la cuarta colaboración entre la banda y los Hermanos Dawidson. "Vivir los colores" tiene más de 65.000 vistas en YouTube y espera expandir pronto el mensaje a toda Latinoamérica con esta nominación al Latin Grammy.