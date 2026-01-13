Doce carpinchos fueron trasladados al Delta de San Fernando tras los problemas en Nordelta

Se inició el operativo para trasladar a 12 carpinchos adultos, machos y hembras, desde el complejo Nordelta hacia la Reserva Natural Privada Arroyo La Casilla. El nuevo hábitat se encuentra en la Zona de Transición de la Reserva de Biósfera Delta del Paraná, a unos 10 km de la Reserva La Escondida y a 25 km del Parque Nacional Ciervos de los Pantanos.

El procedimiento es ejecutado por una empresa privada y fiscalizado por la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, desarrollándose en plena "feria judicial".

El traslado surge tras una disputa legal que involucró a la jueza María Paula Vénere, quien en octubre revocó una medida cautelar que protegía a la fauna silvestre. La magistrada argumentó que existía una “superpoblación de carpinchos”, alegando que su crecimiento es exponencial e “invaden sus jardines”.

Por su parte, María de las Victorias Silvano González, representante de la Asociación Civil Callejero Casa Quiere, declaró: “Sabemos del poder de Nordelta S.A., pero los animales necesitan que se los proteja. Apelaremos la revocación de la cautelar porque los animales merecen ser defendidos”.

Aunque en noviembre los jueces Jorge Augusto Saulquin y Luciano Enrici, de la Cámara de Apelación de San Martín, ordenaron a Nordelta S.A. la suspensión inmediata de nuevas urbanizaciones y prohibieron la castración química y las fumigaciones, la jueza de San Isidro autorizó la reubicación por considerar a los ejemplares en “peligro por zona urbana”.

La reserva de destino es un proyecto de restauración iniciado a finales de 2023 por un fideicomiso de 10 familias. El terreno consta de 166 hectáreas, con un 84% de bajos inundables y un 16% de albardones, donde los propietarios abonan una cuota mensual para el mantenimiento y la protección de especies como el carpincho y el lobito de río.