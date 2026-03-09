El 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patatas, una efeméride gastronómica que rinde homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la cocina española: la clásica tortilla hecha con papas, huevos y, según el gusto, cebolla.

La fecha tiene un origen histórico vinculado a una tradición religiosa en España. En el siglo XV, los fieles peregrinaban al convento de Cubas de la Sagra, en Madrid, para conmemorar el aniversario de la muerte de Santa Juana de la Cruz, el 9 de marzo. Durante el camino, muchos hacían una parada para comer y solían llevar tortilla de papas, pan y otros alimentos, lo que con el tiempo convirtió esa jornada en una celebración gastronómica.

Publicidad

Con los años, la tradición se popularizó y el 9 de marzo quedó asociado al “Día de la Tortilla”, que hoy se celebra en distintos lugares del mundo como un homenaje a este plato típico.

La tortilla de papas es uno de los íconos de la cocina española y puede encontrarse en bares, restaurantes y hogares de todo el país. Aunque su origen exacto genera debate, muchos historiadores ubican sus primeras versiones entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Publicidad

Actualmente, el plato sigue generando discusiones entre los amantes de la gastronomía por un detalle clave: si la tortilla debe llevar o no cebolla, un debate clásico que divide opiniones pero que demuestra la popularidad de esta receta en todo el mundo.