¡Dos títulos en juego! Hora, TV y cartelera del UFC 292

El próximo fin de semana trae buenas noticias para los aficionados de las Artes Marciales Mixtas, con el UFC 292. En la noche del sábado 19 y las primeras horas del domingo 20 de agosto, se llevará a cabo la tan esperada velada en el TD Garden de Boston. Este evento promete una emocionante cartelera, destacando las peleas por los cinturones de Peso Gallo masculino y Peso Paja femenino.

La pelea estelar de la noche enfrentará al actual campeón de Peso Gallo, Aljamain Sterling, contra el aspirante Sean O’Malley. El jamaiquino, con un récord de 23 victorias y sólo tres derrotas, está decidido a defender su cinturón como sea. A pesar de haber revalidado el título en tres ocasiones, no goza de gran popularidad entre los aficionados de UFC y quiere cambiar esa historia.

Publicidad

Su oponente, Sean O’Malley, ocupa el segundo puesto en la división y es uno de los luchadores más carismáticos y mediáticos de la organización. La lucha entre Sterling y el striking de "Suga" promete un enfrentamiento de estilos cautivador. En juego estará la corona de la división, por lo que claramente se llevará todas las miradas la estelar del UFC 292.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La pelea coestelar presenta un duelo por el cinturón de Peso Paja femenino, en el cual Amanda Lemos buscará destronar a la actual campeona, Zhang Weili, originaria de China. La brasileña, con un récord de 13 victorias y 2 derrotas, tendrá la oportunidad de luchar por su primer campeonato en esta categoría. Su oponente, quien ya fue campeona en una etapa previa, defenderá su cinturón con determinación.

Cartelera del UFC 292

Estelares

Aljamain Sterling (c) vs. Sean O'Malley; por el título de Peso Gallo de UFC.

Zhang Weili (c) vs. Amanda Lemos; por el título de Peso Paja femenino de UFC.

Marlon Chito Vera vs. Pedro Munhoz; Peso Gallo .

Mario Bautista vs. Da'Mon Blackshear; Peso Gallo .

Ian Machado Garry vs. Neil Magny; Peso Wélter.

Preliminares

Chris Weidman vs. Brad Tavares; Peso Mediano.

Gregory Rodrigues vs. Denis Tiuliulin; Peso Mediano.

Austin Hubbard vs. Kurt Hulobaugh; Peso Ligero.

Andre Petroski vs. Gerald Meerschaert; Peso Mediano.

Andrea Lee vs. Natalia Silva; Peso Mosca femeino.

Karine Silva vs. Maryna Moroz; Peso Mosca femenino.

Publicidad

Horarios

Primeras Preliminares: 16:00 CDMX | 18:00 ET | 19:00 AR | 0:00 ES (domingo).

Preliminares: 18:00 CDMX | 20:00 ET | 21:00 AR | 2:00 ES (domingo).

Cartelera principal: 20:00 CDMX | 22:00 ET | 23:00 AR | 4:00 ES (domingo).

Evento principal: 22:15 CDMX | 0:15 ET | 1:15 AR | 6:15 ES (domingo).

Transmisión

Cabe resaltar que la cartelera estelar del UFC 292 será transmitida en Estados Unidos gracias a la suscripción a ESPN+ con un pay-per-view. Los pleitos anteriores podrán apreciarse en directo en ESPN+, ESPN, ABC, ESPN Deportes (en español) y Fubo. Por su parte, en México y Argentina, el evento completo será transmitido por Star+ en streaming, mientras que Fox Sports 2 pasará las peleas preliminares en TV y en suelo azteca todo el evento se podrá verse por Fox Sports Premium. En España, la app de Eurosport (streaming) entregará la velada a los usuarios. Por último, UFC Fight Pass hará lo propio en todo el mundo.