El Ministerio de Salud de San Juan, a través del Programa Provincial de Inmunizaciones, informó que el 64% de las embarazadas comprendidas entre las semanas 32 y 36 de gestación ya recibió la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR). La campaña busca alcanzar a 2.073 mujeres para lograr la cobertura total.

La vacunación contra el VSR tiene como objetivo proteger a los recién nacidos y a lactantes de hasta un año contra infecciones respiratorias agudas bajas, como bronquiolitis y neumonía, causadas por este virus.

Publicidad

La vacunación durante el embarazo transfiere anticuerpos al bebé a través de la placenta y la lactancia, otorgando protección durante los primeros seis meses de vida y reduciendo en un 70% las internaciones en terapia intensiva por esta causa.

La inmunización es gratuita, segura y está disponible en todos los hospitales y centros de salud de la provincia. Desde Salud remarcaron que las embarazadas que estén dentro de la etapa indicada deben concurrir cuanto antes a recibir la dosis.

Publicidad

La campaña continúa activa en todo el territorio sanjuanino con el objetivo de llegar a la totalidad de las mujeres embarazadas que cumplan los requisitos, fortaleciendo la estrategia provincial para prevenir enfermedades respiratorias graves en los más pequeños.