El boleto de colectivo en San Juan pasará a costar $1.070 en enero

A partir de enero el boleto de colectivo sufrirá un nuevo incremento y será de $1.070. El Gobierno provincial destina actualmente más de $5.000 millones mensuales para sostener el sistema de transporte público y contener el precio del boleto. En ese marco, el incremento es inevitable ante el contexto inflacionario y el aumento de los costos operativos.

En este sentido, según pudo averiguar DIARIO HUARPE y tal lo había adelantado el mismo medio, el precio del boleto de colectivo rondará los $1.070. Cabe mencionar que el Gobierno de San Juan subsidia la tarifa para que el precio no sea mayor.

Publicidad

Por otro lado, durante una entrevista que dio la ministra de Gobierno, Laura Palma, en el programa El Café de la Política, se refirió a una modificación clave en el funcionamiento del boleto escolar gratuito, que comenzará a regir desde el inicio del ciclo lectivo 2026. La funcionaria confirmó que será obligatorio que los estudiantes tengan registrada su tarjeta SUBE con los datos personales correspondientes para poder acceder al beneficio.

“Vamos a implementar el año que viene la registración sí o sí de los datos del estudiante que se vincule a la SUBE para el boleto estudiantil gratuito, ya que vamos a cargar los pasajes en la tarjeta”, indicó. Aclaró, además, que la medida no implicará una restricción en la cantidad de viajes, sino un mayor control del sistema. “Esto no significa que limitemos los pasajes, pero sí es la manera de controlarlo”, afirmó.

Publicidad

La registración podrá realizarse a través de la aplicación que se utiliza para la SUBE digital, una herramienta que, según destacó la ministra, ya es de uso extendido entre los usuarios. El trámite será requerido a partir del inicio del próximo ciclo lectivo, con el objetivo de optimizar la asignación del beneficio y garantizar que llegue efectivamente a los estudiantes que lo necesitan.

De este modo, el Gobierno provincial avanza en un esquema que combina actualización tarifaria, fuerte inversión en subsidios y nuevos mecanismos de control, en un contexto económico complejo que sigue presionando sobre el sistema de transporte público.

Publicidad

Textual

Laura Palma / Ministra de Gobierno