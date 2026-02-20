Un depósito destinado a realizar tareas de logística se incendió esta tarde en la localidad bonaerense de Benavidez, partido de Tigre, donde se pudieron ver grandes columnas de humo negro desde kilómetros de distancia.

El hecho inició alrededor de las 15 horas y el foco ígneo se extendió rápidamente, hecho que se desató en la empresa Norlog, un predio de gran tamaño que ofrece alquiler de distintas marcas.

Algunos trabajadores que realizaban labores en el lugar mostraron heridas leves y, hasta el momento, no se indicaron más damnificados ya que, por protocolo, los empleados se vieron obligados a evacuar rápidamente.

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos, ya que las llamas hicieron que se derritiera y cayera la estructura. Los uniformados debieron retirar pallets incendiados, mientras que en el lugar se encontraban distintos productos, como mercadería y botellas, entre otros.

Las llamas se podían ver desde la autopista Panamericana y el Corredor Bancalari, a gran distancia del depósito que se encuentra emplazado en el Boulevard Presidente Perón 4749 y Ruta 9, a la altura del kilómetro 37.

En el lugar trabajaron 18 dotaciones de bomberos, tal como indicaron medios locales. Entre los cuerpos de uniformados se encuentran los destacamentos de Benavidez, Don Torcuato, General Pacheco, Belén de Escobar y Maschwitz.

Además, prestaron servicios móviles el Grupo de Prevención Urbana, Defensa Civil y el COT (Centro de Operaciones Tigre).

Vecinos de la zona señalaron que no se escucharon explosiones en el momento del inicio del fuego, por lo que se sospecha que las llamas habrían iniciado a causa de un posible cortocircuito, sin embargo, aún no hay versiones oficiales.