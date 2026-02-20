El reciente pronunciamiento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, organismo de la Conferencia Episcopal Argentina, en defensa de la Ley de Glaciares desató un inmediato rechazo de profesionales sanjuaninos vinculados a la actividad minera.

A través de un duro mensaje publicado en la red social X, el denominado Grupo Sarmiento —una agrupación integrada por técnicos y especialistas sanjuaninos — cuestionó la postura eclesiástica y acusó a la Iglesia de desconocer la realidad productiva y laboral de las provincias cordilleranas.

Publicidad

“Seis siglos después, la Pastoral Social Argentina imita a Tomás de Torquemada. En nombre de un supuesto dios ambiental, con falacias expuestas, ordenan a los legisladores nacionales no tocar la inconstitucional ley de glaciares”, escribieron.

Acusaciones y referencias a la pobreza

El comunicado avanzó aún más en el tono crítico al sostener que la postura eclesial implica frenar oportunidades de desarrollo. “Hoy no puede condenar a los herejes criollos a la hoguera, sí a miles de argentinos a morir en la pobreza”, afirmaron.

Publicidad

En esa línea, el grupo aseguró que la carta de la Iglesia “tiró a la basura” los dos primeros objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: fin de la pobreza y hambre cero, al considerar que la minería es una actividad clave para generar empleo y crecimiento en regiones con escasas alternativas productivas.

La reacción se da luego de que la Pastoral Social difundiera una Carta Abierta dirigida a diputados y senadores nacionales, en la que expresó su “profunda preocupación” ante la posibilidad de modificar la Ley 26.639, norma que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

Publicidad

La postura de la Iglesia

En el documento, la Comisión Episcopal reafirmó su misión de promover el bien común y la custodia de la creación. Allí exhortó a los legisladores a mantener y fortalecer los estándares de protección vigentes, al considerar que los glaciares “no son simples recursos económicos”, sino reservas estratégicas de agua dulce.

La carta retoma conceptos de la encíclica Laudato si' del Papa Francisco y también menciona recientes palabras del papa León XIV, quien al conmemorar el décimo aniversario del documento, planteó la necesidad de preguntarse si la humanidad ha cuidado el mundo creado “para beneficio de todos y de las generaciones futuras”.

Según la Pastoral Social, proteger estas fuentes de agua constituye una obligación ética vinculada a los derechos humanos, especialmente de los sectores más vulnerables. El texto insiste en que el desarrollo económico no puede imponerse sobre la ecología integral ni sobre la seguridad hídrica del país.

La controversia vuelve a poner en el centro de la escena el debate sobre el alcance de la Ley de Glaciares y su eventual modificación. Mientras la Iglesia advierte sobre los riesgos ambientales y sociales de flexibilizar la norma, sectores mineros sostienen que la legislación vigente limita inversiones y oportunidades de crecimiento en zonas cordilleranas.