En la tarde de este viernes, la Policía de San Juan logró ubicar al puma que era intensamente buscado en el departamento de Zonda. El animal fue visto por efectivos sobre un árbol en el interior del camping de Cerro Blanco, lo que motivó la activación de un operativo especial para proceder a su captura de manera segura.

El felino había sido detectado a principio de este mes, en inmediaciones de calle Sarmiento, en una zona residencial, situación que generó preocupación entre los vecinos por la cercanía con viviendas familiares.

Publicidad

Desde el área de Ambiente destacaron el accionar conjunto con la Policía. Al llegar al lugar, las autoridades debieron despejar la zona para evitar incidentes. Sin embargo, hacia la tarde-noche el animal continuaba en el árbol, visiblemente asustado y estresado por la presencia de personas que se acercaron a observarlo.

Las autoridades advirtieron a la población que no debe aproximarse, ya que el exceso de estímulos puede aumentar el estrés del puma y generar situaciones de riesgo tanto para el animal como para las personas.

Publicidad

Pese a la alarma inicial que provocó su presencia en un sector habitado de Zonda, no se reportaron personas heridas. El objetivo del operativo es capturarlo y trasladarlo a un entorno seguro, acorde a su hábitat natural.