Los seguidores y seguidoras de la serie unitaria conocida como “Ojo de Halcón” (Hawkeye) del Universo Cinematográfico de Marvel, siguen esperando por la segunda temporada, después de una larga ausencia dentro de su plataforma de Disney Plus.

Sin embargo, por los movimientos internos de los estudios Marvel, cancelaciones y anuncios de lanzamientos de nuevas producciones, la serie de ficción tiene un futuro muy incierto.

Aunque tuvo buena recepción y crítica cuando la primera temporada inició en 2021, con los esfuerzos creativos y el entusiasmo del elenco, la secuela de la historia por ahora, no tendrá continuidad y estará en un limbo.

Andrew Guest, productor consultor de la miniserie, confirmó esta situación y las aventuras de Clint Barton y Kate Bishop, tendrán que esperar sin rumbo definido.

Al parecer el UCM le dará más prioridad y conentrará toda la promoción y energía para el esperado estreno de Los Vengadores Dooomsday para diciembre de este año. Eso implica un reajuste de toda su programación y calendario de lanzamientos.

La serie tuvo un inicio positivo para la audiencia, con una historia enfocada entre el vínculo del arquero y de la joven aprendiz, ambientada con atmósfera navideña y con ecos de películas de acción icónicas como Duro de matar. La ficción equilibró humor, drama y acción y cosechó elogios por su elenco con una trama bien construida.

Andrew Guest, fue una pieza clave en el desarrollo de la miniserie. Éste reveló que, aunque hubo intentos iniciales de avanzar con una segunda entrega, los tiempos no se alinearon con las prioridades actuales de Marvel. “Exploramos creativamente cómo podría ser la segunda temporada de Hawkeye, pero las piezas no encajaron”, afirmó Guest.

Tras un año desafiante en 2023 para Disney y en consecuencia, para Marvel, el CEO Bob Iger tomó decisiones sobre qué proyectos seguir adelante, optando por enfocarse en producciones de éxito asegurado y priorizando el cine por encima del streaming.

La pausa de “Ojo de Halcón” se inscribe en estos cambios, que reflejan una modificación de prioridades para reducir la cantidad de lanzamientos y concentrar recursos en franquicias probadas. “Los tiempos no cuadraron” con la agenda, recalcó Guest, quien lamenta que la serie no continúe a corto plazo.

Jeremy Renner no ha dado por perdido aún a Hawkeye. En entrevistas recientes, el actor que encarna a Clint Barton expresó su interés en regresar, a pesar de las dificultades y de la propuesta económica inicial “insultante” que recibieron de Marvel.

A pesar de la pausa, todavía hay espacio para la esperanza. Tanto Renner como su coprotagonista Hailee Steinfeld continúan formando parte del UCM en otros proyectos. Steinfeld ha retomado su papel en otras producciones de Marvel y protagonizado películas animadas del Spider-Verse, mientras que Renner también ha participado en proyectos animados de la franquicia.

Aunque las declaraciones oficiales dejan un sabor amargo entre los seguidores, la posibilidad de revivir las aventuras del dúo de arqueros sigue abierta, alimentada por la resiliencia del elenco y la expectativa constante de sus seguidores.