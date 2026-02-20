La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, dejó una definición política de peso al confirmar que abrió la puerta a la búsqueda de la reelección en 2027. Apoyándose en la continuidad de las políticas que viene aplicando en su gestión, la jefa comunal no esquivó la consulta sobre su futuro electoral.

En diálogo con Radio Sarmiento, Rodríguez fue directa cuando le preguntaron si buscará un nuevo mandato: “Sería muy conveniente y creo que sí”. Además, justificó su postura con un argumento histórico al señalar que “la mayoría de los intendentes en Chimbas repitieron su mandato, y creo que sería lo correcto en este caso”.

La actual jefa comunal, que transita su primer período al frente del Ejecutivo departamental, sostuvo que una eventual continuidad permitiría afianzar el rumbo de la gestión. En esa línea, afirmó que “de este modo se asegura la continuidad de las políticas públicas que estamos llevando a cabo”.

La definición no es menor en el escenario político de Chimbas, uno de los departamentos con mayor peso electoral en San Juan. Con más de un año por delante antes del inicio formal del calendario electoral, Rodríguez se convierte en la primera intendenta en ejercicio que manifiesta públicamente su intención de ir por la reelección.

El mensaje también puede leerse como una señal hacia el interior del espacio político que integra, donde comenzarán a ordenarse expectativas y estrategias de cara a 2027. Al respaldar su decisión en la necesidad de continuidad institucional, la intendenta busca instalar la idea de que los procesos de transformación requieren más de un mandato para consolidarse.

Así, mientras la gestión municipal continúa con su agenda de obras y programas, el tablero político de Chimbas empieza a mostrar movimientos anticipados. La confirmación de Rodríguez abre un nuevo capítulo en la discusión electoral del departamento y deja planteado un escenario donde la continuidad será uno de los ejes centrales del debate.