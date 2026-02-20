La investigación por la muerte de Evelyn Esquivel, de 30 años, ingresó en una etapa decisiva luego de que la Fiscalía solicitara las grabaciones de las cámaras de seguridad del puesto de control policial en La Tranca, San Luis, sobre la Ruta 20, que conecta con San Juan. El objetivo es establecer con precisión quién conducía el Peugeot 208 que protagonizó el siniestro vial.

El fiscal Sebastián Gómez busca determinar responsabilidades tras el fallecimiento de la joven, quien permaneció 36 días internada en el Hospital Rawson hasta que murió esta semana. Con su deceso, la causa fue recaratulada como “homicidio culposo”, delito que prevé penas de cumplimiento condicional en caso de no existir agravantes.

La clave del expediente es identificar al conductor al momento del accidente, ya que la imputación principal recaerá sobre esa persona. El otro ocupante podría enfrentar una acusación por “encubrimiento”, debido a las versiones contradictorias que se aportaron desde el inicio de la causa.

En el vehículo viajaban Nilson Molina, de 30 años y oriundo de Córdoba (provincia desde donde comenzó el viaje) y Mariana Páez, de 33 años, titular registral del automóvil. Las declaraciones cruzadas de ambos generaron dudas en el expediente judicial.

El siniestro ocurrió el 12 de enero, alrededor de las 6:30, a la altura del kilómetro 443 de la Ruta 20, en la zona de El Encón. Según se informó, Evelyn salió despedida del vehículo al no llevar colocado el cinturón de seguridad. El lugar del hecho es una zona inhóspita y de escasa visibilidad, y el primer auxilio habría llegado aproximadamente una hora después, un punto que la familia de la víctima cuestionó desde el comienzo de la investigación.

Con las imágenes del puesto de control, la Fiscalía espera despejar la principal incógnita del caso y avanzar en las imputaciones correspondientes.