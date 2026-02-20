Un paquete sospechoso activó este viernes los protocolos internos de seguridad en un centro logístico de Mercado Libre, ubicado en el predio del Mercado Central, en Villa Celina. La empresa dispuso la evacuación preventiva de las instalaciones y dio aviso inmediato a las autoridades.

Según precisaron voceros de la compañía fundada por Marcos Galperín, la anomalía fue detectada en un envío que se encontraba en tránsito dentro del Centro de Almacenamiento. “Esta mañana un paquete que estaba en tránsito activó nuestros protocolos internos de seguridad”, indicaron en un comunicado.

Las fuerzas de seguridad iniciaron una investigación para determinar el origen y contenido del paquete. Horas más tarde, la empresa informó que la situación fue controlada y que las operaciones se reanudaron con normalidad. “La seguridad de nuestros colaboradores es nuestra prioridad y estamos colaborando con las autoridades”, remarcaron.

Explosión en Gendarmería

El episodio ocurrió pocas horas después de la explosión registrada en la Gendarmería Nacional Argentina, en el edificio de la Escuela Superior ubicado sobre la avenida Paseo Colón al 500.

Según el parte oficial, tres personas resultaron heridas con quemaduras cuando detonó un paquete que llevaba aproximadamente cuatro meses almacenado. Dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Argerich, mientras que una tercera persona fue asistida en el lugar con oxígeno.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar y mantuvo una reunión con el director del SAME, Alberto Crescente, aunque no realizó declaraciones públicas.

De acuerdo con la información preliminar, el paquete explosivo habría llegado a la dependencia por un servicio de envíos similar al que presta Mercado Libre. El destinatario sería el excomandante mayor Diego Gasparutti, quien dirigió la institución entre 2021 y 2022 y actualmente se encuentra retirado. La detonación se produjo cuando el paquete fue manipulado por dos personas.

Las autoridades continúan investigando ambos episodios para establecer si existe algún tipo de vínculo entre los hechos.