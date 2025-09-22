El consumo masivo volvió a mostrar debilidad en agosto, con una contracción de 1,9% frente a julio, según un relevamiento de la consultora privada Scentia. El retroceso se explicó principalmente por la caída en kioscos y almacenes, que descendieron 4,4%, y farmacias, con una baja de 2,6%. Los autoservicios independientes retrocedieron 2,2% y los mayoristas 0,9%.

En contrapartida, el comercio electrónico avanzó 5,2% y las cadenas de supermercados 2,2%, siendo los únicos canales que mostraron incrementos en el mes.

Un 2025 con contrastes

Si se compara con agosto de 2024, los datos muestran un aumento interanual de 4%, aunque Scentia señala que esto responde parcialmente a una baja base de comparación. En lo que va de 2025, el acumulado alcanza un crecimiento de 1,2%.

Osvaldo Del Río, director de Scentia, destacó: “Se repite el signo positivo en la mirada agregada, logrando +4% respecto del mismo mes de 2024, mientras que el acumulado anual alcanza +1,2%. Continúa siendo dispar el comportamiento de los canales, con diferencias marcadas entre formatos tradicionales y modernos”.

Supermercados en retroceso y online en alza

El contraste más fuerte se observa en los supermercados de cadena, que cayeron 5,1% interanual y acumulan una baja de 5,4% en lo que va del año. Los mayoristas retrocedieron 8,1% interanual y 2,3% en los primeros ocho meses de 2025.

En cambio, autoservicios independientes mostraron un repunte de 5,7% interanual, aunque con saldo negativo de 2,3% en el año. Almacenes y kioscos crecieron 10,3% interanual y 8,8% en lo que va de 2025. Las farmacias avanzaron 3,3% interanual y 5,5% acumulado anual.

El comercio electrónico fue el canal de mayor dinamismo, con un aumento de 13,3% interanual y 10,2% en lo que va del año.

Rubro por rubro

Entre las canastas, los productos perecederos lideraron las subas (9,8% interanual), seguidos por artículos impulsivos (9,6%) y alimentos (6,2%). También crecieron bebidas sin alcohol (4,5%), limpieza de ropa y hogar (4,3%) y desayuno y merienda (2,3%).

Por otro lado, artículos de higiene y cosmética retrocedieron 3,1% y bebidas alcohólicas 2% interanual.