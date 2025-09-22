El presidente Javier Milei reprogramó su viaje a los Estados Unidos y saldrá hacia Nueva York el lunes por la tarde, tras modificar su cronograma de encuentros. El mandatario tenía previsto despegar este domingo por la noche para cumplir compromisos internacionales, entre ellos su exposición ante la ONU y reuniones con Donald Trump, Benjamín Netanyahu y la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

La decisión, confirmada por fuentes oficiales, responde a un reacomodamiento de agenda. Durante la mañana del lunes se convocó a una reunión de Gabinete en la Casa Rosada y a un encuentro de la mesa política nacional para definir la estrategia partidaria de cara a octubre.

El vuelo presidencial despegaría a las 19 horas del lunes y llegaría a Manhattan el martes por la mañana. Esto obligó a reagendar citas con economistas y autoridades financieras, incluida la reunión con Georgieva, que estaba prevista para la tarde del lunes.

El miércoles, Milei expondrá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y asistirá a la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025. Para el jueves, el jefe de Estado tiene programadas bilaterales con líderes internacionales y encuentros con organizaciones judías antes de regresar a Buenos Aires.

