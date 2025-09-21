El brutal crimen de un empresario sanjuanino sacudió este fin de semana a Mendoza y San Juan. Se trata de Sergio Mariano Nacento, de 59 años, oriundo de Pocito, quien fue asesinado en la madrugada del sábado en la localidad de El Borbollón, departamento de Las Heras.

Nacento, dedicado a la cría de ganado bovino, la producción lechera y la agricultura, había llegado a Mendoza el viernes por la noche. Según confirmaron fuentes de la investigación, mantenía vínculos con comerciantes de la feria de Guaymallén y visitaba la provincia con cierta frecuencia.

El ataque se produjo pasada la 1 de la mañana del sábado. La camioneta Toyota Hilux gris de la víctima fue encontrada incrustada en una acequia a un costado de calle Paso Hondo, en el barrio Santo Tomás de Aquino. En el interior, los peritos hallaron el cuerpo de Nacento con un balazo en el costado izquierdo, a la altura de las costillas. También se rescató un proyectil calibre 9 milímetros y la ventanilla trasera del lado del conductor presentaba un orificio compatible con un disparo.

Un dato clave surgió a partir de las comunicaciones de la víctima. Testigos indicaron que al momento del ataque, Nacento hablaba por el sistema bluetooth de su camioneta con una joven mujer, menor de edad, lo que abrió una línea de investigación sobre la posibilidad de que hubiera sido guiado hasta esa zona, cercana a un asentamiento, donde terminó emboscado.

El hombre fue detenido por la Policía mendocina. (Foto: gentileza ElSol de Mendoza).

La causa, a cargo de la fiscal de Homicidios Andrea Cecilia Lazo, avanzó con fuerza este domingo con la detención de Matías Exequiel Alonso Jara, alias “Mati”, de 32 años, padre de la joven mencionada. El hombre fue capturado en un allanamiento realizado en su vivienda, ubicada a pocas cuadras de la escena del crimen. En el procedimiento, la policía secuestró dos teléfonos celulares, un tubo cañón calibre .22 marca Batan, una caja de mecanismo de disparo, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases y una mira telescópica.

Jara, que salió de prisión hace poco más de un año, tiene un frondoso historial penal: amenazas coactivas, coacciones agravadas por arma de fuego, tentativa de homicidio, lesiones agravadas y otros delitos similares. Ahora quedó detenido como principal sospechoso del asesinato y será imputado en las próximas horas.

La hipótesis de un robo perdió fuerza, ya que los objetos personales de Nacento —su celular y billetera— estaban dentro de la camioneta. Los investigadores sospechan que el móvil podría estar vinculado a un entramado personal con la menor y su entorno.

Fuentes: ElSol.com.ar y Mdz.