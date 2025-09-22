Un robo cometido por tres sujetos se produjo este domingo a las 14 horas en el departamento de Pocito. Tras un alerta en la finca Los Olivos, ubicada en calle Costa Canal entre calle 6 y 7, personal de la Policía de San Juan, en el móvil TR-36 fue comisionado al sitio. Al llegar, los agentes sorprendieron a tres sujetos con gran cantidad de objetos que habían sustraído del lugar. Cuando los delincuentes se percataron de la presencia policial emprendieron la huida a pie y dejaron atrás el botín que habían robado.

Los tres delincuentes, identificados por la vestimenta que llevaban, corrieron para escapar del procedimiento y en su intento por ganar velocidad, arrojaron al piso todos los objetos que llevaban.

Entre los insólitos objetos que los ladrones abandonaron había una conservadora de plástico, un ventilador de pie, una pava eléctrica, una bomba periférica de agua marca Gamma QB60, una pelota de fútbol Adidas, un juego de mesa de madera Yenga y un juego de cinco tablas de asado de madera, entre otras pertenencias.

El ayudante fiscal, Carlos Ortiz, del Sistema Acusatorio ordenó el traslado de los efectos robados a la Comisaría Jurisdiccional, para que se establezca su procedencia y se contacte a los damnificados. El botín, que aún no tiene dueño identificado, quedó bajo custodia en la Comisaría 35ª, donde fue recibido por el oficial ayudante William Sarmiento. Hasta el momento, no se logró la aprehensión del resto de los delincuentes.