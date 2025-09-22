Un hombre fue aprehendido en el interior de la Villa Kremades, en el departamento de Pocito, en lo que se investiga como un posible hecho de flagrancia. El delincuente, mayor de edad, fue detenido por personal policial, quienes le incautaron una garrafa y una planta de marihuana. Durante el operativo, uno de los agentes resultó con una lesión en un dedo.

La garrafa que el detenido había robado a un vecino de villa Kremades.

El hecho se produjo cuando personal de Casilla Cruce de Los Andes, en el móvil H-TR-29, junto con la U.C.D., a cargo del oficial principal Daniel Sánchez, fueron alertados sobre un robo. Al llegar a la Villa Kremades, los uniformados sorprendieron al hombre en huyendo con lo robado.

El chofer del móvil 7-52, que se sumó al operativo, fue quien logró aprehender al delincuente. Durante el forcejeo, el agente sufrió una dolencia en su dedo meñique de la mano derecha. Tras la detención, los policías secuestraron una garrafa y una planta de marihuana. El damnificado, presente en el lugar, reconoció los objetos como de su propiedad.

La planta de marihuana que la Policía le secuestró al detenido.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo del oficial ayudante Roldán Isaías. La investigación está en curso para determinar la procedencia de los objetos incautados.